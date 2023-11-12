Тотальні втрати Росії за місяць активних штурмів: чому ворог "вгризається" в Авдіївку

Окупанти відкрито заявляють, що хочуть створити котел навколо Авдіївки. Росіян навіть не зупиняють 10 тисяч загиблих солдатів та сотні одиниць знищеної техніки за останній місяць активного штурму.

Такі дії можуть свідчити як про стратегічний задум ворога, так і про політичний. Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що російська армія діє стандартним шляхом оточення великого міста та угруповання військ, які його утримують.

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З чим пов'язаний задум ворога щодо Авдіївки

За словами Киричевського, найголовніше для України – строки, адже росіяни зазвичай планують оточити все за два – три дні, натомість вже місяць тривають потужні бойові дії в районі Авдіївки й лише зараз окупанти підійшли до чутливих позицій. Відтак влаштувати локальну перемогу для ворожої армії, на якійсь ділянці фронту, може бути одночасно політичним та воєнно-стратегічним задумом Росії.

Крім того, Авдіївка – це своєрідний виступ на фронті, який дозволяє українським військовим контролювати підходи до Донецька та влаштовувати проблеми росіянам з використанням всього лише ракетних комплексів HIMARS.

Тому тут у них чітко простежується не лише політична, але й військова мотивація зазнавати настільки важкі втрати. Якось так вийшло, що на Авдіївському напрямку найменш чутливі до втрат російські командири,

– пояснив експерт Defence Express.

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До прикладу, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, який до Авдіївки був найгарячішим, для російського командування 1500 тисячі солдатів були гострими втратами. Натомість на Авдіївському напрямку понад 10 тисяч загиблих такими не вважаються. Імовірно, окупанти нехтують життям особового складу, бо за їхніми нормативами ще дуже далеко до втрати боєздатності.

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