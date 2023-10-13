Під Авдіївкою ЗСУ знищили ворожої техніки на цілу БТГ: ISW оцінив перспективи російської атаки

Російські окупанти не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою. Вони навряд чи дадуть відсіч українським силам у місті.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За їхніми даними, російські сили захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків навколо Авдіївки. Вони знаходяться на відстані 3,32 кілометра від української наземної лінії зв’язку, і заяви Росії про просування перебільшені.

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Під Авдіївкою ЗСУ знищили ворожої техніки на цілу БТГ

Російські джерела стверджували, що ворожі сили намагаються створити котел навколо ЗСУ в Авдіївці, але швидко визнали, що нинішній прогрес є повільним. Дєніс Пушилін заявив, що говорити про "повномасштабний відхід ЗСУ з міста" поки рано, попри "певне просування Росії в цьому районі".

Російський "воєнкор" говорив, що російські війська вже просунулися на 12 кілометрів у напрямку Авдіївки, попри геолокаційні відеозаписи, які вказують лише на те, що станом на 12 жовтня російські війська здійснили обмежене просування на північний захід, південь і захід від Авдіївки та не відразу загрожували ЗСУ оточенням.

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські терористи втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи (БТГ) під час наступальних операцій навколо Авдіївки. Відомо, що з 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

За скромними оцінками українські сили знищили щонайменше 36 російської бронетехніки, включаючи танки, бронетранспортери та транспортні засоби,

– зазначили аналітики.

Які перспективи російської атаки в Авдіївці

Українські сили, що обороняються, завдають відносно значних втрат і пригнічують матеріально-технічне забезпечення Росії поблизу Авдіївки. Аналітики вважають, що це уповільнює темпи просування окупантів.

"Російський "воєнкор" стверджував, що темп ворожого просування сповільнився, і російські сили тепер зосереджені на "якісних" атаках після того, як російські сили спочатку зазнали великих втрат у техніці. На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 жовтня, видно, що українські війська знищили міст на північний схід від Авдіївки між Ясинуватою та Горлівкою. Це руйнування негативно вплине на логістику Росії в районі Авдіївки і російські війська, ймовірно, зіткнуться з труднощами, намагаючись відремонтувати міст через його близькість до лінії фронту", – додали в ISW.

Чому росіяни активізували наступ біля Авдіївки

Військовий експерт Петро Черник заявляв, що ЗСУ тримають оборону Авдіївки і не дають просунутися ворогу. Втім, окупантам важливо показати бодай якісь "перемоги".

Крім того, загарбники намагаються затягнути бойові дії до початку поганих погодних умов. Тоді ситуація може стихнути, а саме це потрібно Путіну на період виборів, які мають відбутися навесні.