Кадри з Авдіївки: воїни ССО потужно нищать важку техніку та живу силу росіян

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ активно нищать російських окупантів та ворожу техніку на Авдіївському напрямку.

Про це 20 жовтня повідомили у пресслужбі Сил Спеціальних Операції України. Зазначають, що ворог поновив наступ і не полишає спроб оточити місто.

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"Жирні" кадри з Авдіївки: воїни ССО нищать важку техніку й живу силу окупантів. На авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають ворогу чималих втрат,

– ідеться в повідомленні.

Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка рухалася в напрямку Авдіївки і за допомогою FPV-дронів, переносних зенітних ракетних комплексів Javelin і мінометів українські військові оперативно зупинили ворога.

Унаслідок роботи бійців ССО знищено:

4 БТР,

2 танки,

й кілька десятків живої сили противника.

"Нам дуже подобається, як воно горить. Ідемо далі!" – додали у пресцентрі ССО.

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