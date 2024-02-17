Це підриває спільні результати, – Зеленський згадав про Авдіївку, розповідаючи про дефіцит зброї

Авдіївка – була та досі залишається одним із найгарячіших напрямків на фронті. Володимир Зеленський згадав про оборону міста у своїй промові.

Під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки Володимир Зеленський сказав, що утримання України у штучному дефіциті озброєнь дозволяє Путіну адаптуватись. Він також зазначив, що людське життя нічого не важить для Росії.

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Україна може перемогти

Зеленський наголосив, що наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження, які залежать не від нас. За його словами, ситуація в Авдіївці це підтверджує.

Це ослаблення демократії підриває наші спільні результати,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що Росія зараз має єдину перевагу – знецінення людських життів, постійні м'ясні штурми це доводять.

Зеленський виступає на Мюнхенській конференції