Ворог вичерпав сили, – заступник командира 3-ї ОШБр про наступ росіян від Авдіївки

На Авдіївському напрямку російські окупанти досі намагаються застосовувати всі свої наявні сили та засоби. Саме велику кількість піхоти, техніки та боєприпасів, намагаючись зломити "передній край" українських військових.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов, зауваживши, що станом на сьогодні противник успіхів не має. Бійці продовжують брати в полон переважно "новоприбулих" росіян, які не мають бойового досвіду.

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"За моїм баченням та з огляду на темп інтенсивності бойових дій зі сторони противника, ворог вже вичерпав сили щодо досягнення оперативних успіхів", – зазначив майор ЗСУ.

У 3-й ОШБр прогнозували, що на Авдіївському відтинку росіяни закінчать тактичними досягненнями без певного розвитку на оперативному напрямку. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою українськими військовими.

Хто воює на Авдіївському напрямку

Кудряшов розповів, що 3-тя ОШБр з початку оборони Авдіївки й до сьогодні здебільшого бере в полон "свіжомобілізованих" окупантів – тих, хто опинився в російській армії з кінця 2023 року чи з початку 2024 року.

Це люди без певного досвіду та злагодження, але повністю екіпіровані формою та озброєні. Мають техніку, яка у великих кількостях застосовується на передньому краї ворога,

– зазначив військовий.

Яку зброю використовують росіяни

За словами Родіона Кудряшова, штатна техніка та засоби ураження окупантів складаються зі спадщини від Радянського Союзу. Це те, у чому в них формально немає проблем, приміром:

БМП-1, БМП-2, а БМП-3 – вже давно немає на передньому краї;

танки Т-72;

артилерійське озброєння калібру 152 міліметри до гаубиці 2C19 "Мста-С";

РСЗВ "Град".

Щодо сучасної техніки, як-от багі, 3-я ОШБр неодноразово публікувала відео, де використання цих засобів противником є неуспішними.

Вони заїжджають на заздалегідь підготовлені мінні загородження та розлітаються по українських полях в різні напрямки. Противник використовує свою перевагу щодо великої кількості техніки, але результату в форматі оперативних успіхів немає,

– резюмував майор ЗСУ.

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