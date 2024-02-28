Росіяни загрузли біля Орлівки, каскад водосховищ допоможе зупинити ворога

Сили оборони продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку. Для цього вони обрали лінію населених пунктів Тоненьке-Орлівка-Бердичі.

Саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ, сподіваючись на рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі цих населених пунктів. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода" та боєць 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін.

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Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції,

– зазначив Дмитро Лиховій.

За словами речника, штурмові групи армії ворога заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", – додав Лиховій.

Ворог атакує авіабомбами

Водночас молодший сержант батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін уточнив, що ЗСУ мають польові укріплення і вони допомагають нашим військовим оборонятись від піхотних підрозділів та артилерії армії Росії, але від керованих авіаційних бомб захисту наразі немає.

"Ці піхотні польові укріплення, дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва 5 метрів завглибшки", – сказав Нікітін.

Він також наголосив, що в самій Авдіївці українські сили мали потужні укріплення і лінії оборони, які допомагали ЗСУ стримувати армію Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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