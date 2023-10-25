ЗСУ знищили дроном російський прапор на Авдіївському териконі

Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Вони накривають місто вогнем, кидають своїх солдатів на штурм, але їм нічого не вдається.

Нашим воїнам удалося знищити ворожий прапор завдяки точному удару безпілотника. Про це повідомив Сергій Стерненко.

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Як наші воїни прибрали російський прапор

Авдіївський терикон у сірій зоні. Окупанти підступають до нього, та закріпитися не можуть. Тож вони встановили там прапор – щоб позначити, нібито ця територія їхня. Та ЗСУ довели, що це не так.

Росіяни навіть зняли прапор на свій дрон. Там російський триколор і прапор 114 ОСМБР – незаконного формування з Донбасу. Його повна назва – 114-та окрема гвардійська мотострілецька Єнакіївсько-Дунайська бригада, раніше 11-й окремий гвардійський мотострілецький Єнакіївсько-Дунайський полк "народної міліції ДНР".

Підрозділ Shadow очистив донбаський терикон від обох. Стерненко виклав відео, де помітно, що український дрон підлітає до прапорів, а потім зносить їх.

Знищення російського прапора на Авдіївському териконі: дивіться відео

Яка ситуація під Авдіївкою

Відповідно до повідомлення Генштабу на ранок 25 жовтня, "росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат". Тож російський наступ не має успіху.

На карті від Deep State видно, що окупанти прагнуть узяти Авдіївку в кільце.

Бої під Авдіївкою на 25 жовтня: дивіться карту

Військові аналітики пояснюють, що оборона Авдіївки не така, як оборона Бахмута. На Авдіївському напрямку ми захищаємо територію понад 9 років. Там завжди було гаряче, тож Україна вибудовувала оборону іще з 2014 року. "Є українські військові, які знають там буквально кожен кущик", – говорить військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Також він зазначає: нашим захисникам були відомі плани росіян щодо наступу з півночі та півдня на це місто.

Росіяни зазнають шалених втрат під Авдіївкою, але знайшли цьому вигадливе пояснення. Вони нібито упередили головний удар ЗСУ по Донецьку – мовляв, випередили українських військових і почали наступати самі. Це дуже схоже на їхнє "пояснення", чому Росія напала на Україну.