Бойовики стріляють по цивільних: в Авдіївці через обстріл згорів будинок

Окупанти на Донбасі не просто ігнорують домовленість про припинення вогню, а ще й активно обстрілюють населені пункти. Так цього разу під вогонь потрапив приватний сектор Авдїівки.

Бойовики стріляли із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Мовиться про артилерійські системи калібру 122 міліметри та міномети калібру 120 міліметрів.

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Одну оселю повністю зруйнувала пожежа

Через обстріл постраждали помешкання мешканців Авдіївки. Одну приватну оселю повністю зруйнувала пожежа. Міни та снаряди пошкодили і сусідні домогосподарства.

На щастя, в результаті дій окупантів ніхто не постраждав. Українська сторона повідомила про це порушення спостерігачів ОБСЄ.

Дивіться фото з Авдіївки після обстрілу:

Раніше в Авдіївці бойовики поранили місцевого мешканця

Зазначимо, що раніше саме в Авдіївці під обстріл проросійських бойовиків потрапив цивільний мешканець. 32-річний чоловік порався у себе на подвір'ї, коли потрапив під вогонь. Пораненому надавали першу допомогу саме українські військові, пораненого доправили до лікарні.

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