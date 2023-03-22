В Авдіївці для окупантів усе буде дуже погано й складно, – військовий оглядач

У Силах оборони заявили, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Росіяни відчайдушно намагаються оточити її, тому що це важливо для розвитку подальшого наступу на Вугледар.

Однак говорити про оточення зарано. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Те, що відбувається біля Авдіївки, я спостерігав з 2014 року. Нічого дивного. Авдіївка завжди була найгарячішою ділянкою у зоні бойових дій", – наголосив оглядач.

Найгарячіша ділянка фронту

Якщо ми говоримо про Бахмут, зазначає Коваленко, то йдеться про 9 місяців оборони. Натомість в Авдіївці це триває 9 років. Передовсім там діють підрозділи першого та другого армійського корпусів – це мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Присутність росіян там невелика, це можуть бути представники артилерійських підрозділів, командування і таке інше.

Так, вони намагаються оточити Авдіївку. Те, що вони намагалися зробити 9 років. Поки що це не має успіху, ми тримаємо там достатньо ефективну оборону,

– стверджує військово-політичний оглядач.

Він додає, що основна логістика, яка необхідна для забезпечення нашої оборони, як працювала, так і працює. Йдеться про трасу 0542. Найближчим часом перерізати її окупантам не вдасться. "Чому? Тому що це така сама ситуація, як і з 0504 біля Бахмута, коли вони захопили Кліщіївку та намагалися перерізати. В них 4 кілометри поле, а там – ще й ліс. Щоб здолати цю відстань, в них пішло два місяці, а потім наші ельфи у лісі почали давати їм таку відповідь, що вони були змушені тікати в поле", – пояснив Коваленко.

Біля Авдіївки, наголошує оглядач, така сама ситуація. Там більше як 4 кілометри до основної логістичної артерії.

"Як я бачу, вони будуть намагатися зайти в саме місто, щоб розпочати міські бої. Але для цього потрібно буде заходити через промзону. Аналог – промзона у Бахмуті. Зайшли у північний сектор і зупинилися, тому що лінії оборони та позиції. Отже, для посібників російських окупантів в Авдіївці все буде дуже і дуже погано", – переконаний Олександр Коваленко.

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