В Авдіївці перебуває не більше 3,5 тисячі людей: вони виїжджають під тотальним вогнем

В Авдіївці станом на 30 травня перебуває менше, ніж 3,5 тисячі людей. Місто розташоване біля лінії розмежування на Донеччині, тому українці ризикують, евакуюючись навіть під тотальними обстрілами.

Детальніше описав ситуацію, яка там є, голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Росіяни спеціально стріляють по трасі

За словами посадовця, ускладнює вивезення населення саме поведінка ворога. Росіяни бачать, де саме відбувається евакуаційних рейсів, і починає прицільно бити по них.

Вони (місцеві – 24 канал) виїжджають під тотальним вогнем. По 20 – 30 осіб тих, які казали раніше, що не будуть виїжджати. Один працює в'їзд і виїзд. Він працює, хоч і під вогнем,

– розповів Кириленко.

Голова ОВА додав, що людей вивозять у спеціально обладнаних автомобілях. Коли вже вдається добратися до більш безпечних місць, люди пересідають в автобуси.

Росіяни наперед переклали вину на нас

Російські пропагандисти 23 травня почали повідомляти про те, що ЗСУ нібито готують обстріли Авдіївки. Наша влада попереджала, що це свідчить про підготовку провокацій.

Такий сценарій зазвичай передує запланованим обстрілам Росії по житлових кварталах,

– попередив тоді радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Через це містянам наполегливо радили евакуюватися. Адже часто росіяни обстрілюють житлові квартали.

Поряд точаться запеклі бої

Кириленко в цей день також повідомив, що біля цього міста зараз одна з найгарячіших точок фронту. На Авдіївському напрямку росіяни практично не припиняють обстріли. Вони атакують не лише позиції наших захисників, а цивільну інфраструктуру міста.

Окрім цього, ворог не припиняє свій наступ в решті частини Донбасу. Наразі ціллю російських військ є взяття наших військ в оточення на території Донецької та Луганської областей. Голова ОВА зазначив, що також під постійними обстрілами й Торецьк і Лиман.

Також 30 травня вже почалися активні міські бої за Сєвєродонецьк. Експерти вважають, що ворогу доведеться кинути велику частину військ саме на це місто. Тому на інших напрямах наступ може частково призупинитися.

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