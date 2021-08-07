Донецьк та Ясинувата – це Україна: в Авдіївці встановили знак, від якого "бомбить" окупантів

В Авдіївці вирішили нагадати окупантам, кому насправді належить Ясинувата та Донецьк. На вказівнику, який встановили у місті, позначено, що окуповані наразі міста є українськими.

Про дорожній знак повідомили в одному з телеграм-каналів. Автори новини зазначили, що через вказівник "у вати вже почало підгорати".

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На знаку написали для тих, хто міг мати сумніви: Донецьк, Україна, – 6 кілометрів, Ясинувата, Україна, – 8 кілометрів.

Авдіївка – місто, яке контролює Україна

Зазначимо, що Авдіївка – це найближче до Донецька місто, яке контролюється українською владою. Саме тому цей населений пункт часто потрапляє під ворожі обстріли. Сама Авдіївка була окупована протягом кількох місяців у 2014 році – з квітня по липень. У місто увійшли підрозділи експолковника ФСБ Ігоря Гіркіна.

Вже 30 липня після триденних запеклих боїв Авдіївку звільнили українські військові. Вони провели зачистку міста та виявили численні склади боєприпасів та катівню.

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Донецьк та Ясинувата – під окупацією з 2014

Тим часом, Донецьк та Ясинувата залишаються під окупацією проросійських сил. Ворожі війська зайшли у ці населені пункти ще у 2014 році.