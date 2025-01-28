На російській авіабазі "Міллерово" з'явилось багато нових ангарів, укриттів та систем ППО

На авіабазі "Міллерово" в Ростовській області Росії з'явилися нові позиції ППО, яких ще в жовтні 2024 року там не було. На місці відкритих стоянок літаків збудовано чи будують ангари.

Про це свідчать супутникові знімки, вивчені "Радіо Свобода", пише 24 Канал.

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Нові ангари, укриття та системи ППО

Щоб продовжувати використовувати військові аеродроми поблизу кордону для ударів по Україні, Росія встановлює на них нові системи ППО та будує ангари для літаків. Про це свідчать супутникові знімки.

Так, на авіабазі "Міллерово" в Ростовській області з'явилися нові позиції ППО С300/400, яких тут не було ще у жовтні минулого року, на місці відкритих стоянок літаків збудовано чи будують ангари,

– пишуть в "Радіо Свобода".

Там вказують, що будівництво ангарів також зафіксовано на авіабазі Бельбек в анексованому Криму і на аеродромі Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї.

Що зʼявилося на авіабазі "Міллерово": дивіться відео