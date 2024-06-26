Найбільша авіабаза НАТО буде близько до Одеси та Криму: як Україна може це використати

Авіабаза НАТО, яку планують збудувати в Румунії, складатиметься зі злітно-посадкових смуг, льотних тренажерів, ангарів та соціальної інфраструктури. Для України об’єкт може слугувати місцем проведення регламентного ремонту літаків, які Україна отримує від західних партнерів.

Площа авіабази складатиме 2800 гектарів. Вона стане найбільшою базою НАТО в Європі. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ця база буде передбачена для виконання бойових задач і може бути залучена для допомоги Україні.

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Авіабаза розташована за 300 кілометрів від Одеси

Найближчим часом на авіабазі в Румунії має з’явитись ескадрилья F-16. Сама база розташована за 20 кілометрів від узбережжя Чорного моря і за 300 кілометрів від Одеси. Село в Румунії облаштують для проживання 10 тисяч військовослужбовців НАТО, персоналу бази та їхніх родин.

"Від Одеси це 15 хвилин польоту. Ця база може бути залучена і для виконання задач для України, щоб обслуговувати літаки F-16, проводити регламентний ремонт. Оскільки ця база буде поряд розташована з Україною, ми можемо деякі літаки залишати для ремонту, одночасно з цим забирати звідти інші й повертатись на них в Україну", – озвучив Світан.

Військовий експерт наголосив, що варіант розміщення авіабази саме в Румунії для України є найбільш зручним, бо це близько до Одеси та й Криму.