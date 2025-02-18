Дрони вдарили по авіабазі Хмеймім у Сирії: кого звинуватили росіяни

У ніч проти 18 лютого була обстріляна російська авіабаза Хмеймім. У мережі поширюють відео роботи ППО. 24 Канал зібрав деталі.

Є думка, що перебування Асада в Москві заважає налагодженню стосунків росіян з новою сирійською владою ХТШ. Тож Кремль змушений виводити кораблі з Сирії.

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Хто обстріляв базу Хмеймім у Сирії

Про обстріл повідомили російські пропагандистські канали, а також осінтери, які спеціалізуються на темі Близького Сходу. Росіяни стверджували, що пробували збити безпілотники.

Російська ППО відбиває напад на Хмеймім: дивіться відео

Z-блогери написали, що в атаці винна "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), а на авіабазі оголосили тривогу.

Згодом з'явилася інформація, що удар по Хмейміму завдав Ізраїль. Причому били не тільки безпілотниками, але й ракетами.

Visegrád 24 повідомив, що це перший в історії Ізраїлю удар по російській авіабазі в Сирії. Вибухи були дуже гучними.

Ізраїль влучив у склад зброї на авіабазі Хмеймім за мить після того, як іранський літак розвантажив зброю для "Хезболли",

– сказано в дописі.

Наслідки атаки на Хмеймім: дивіться відео

Росіяни також жалілися, що їхнім базам у Сирії не дадуть нормально функціонувати, натякаючи на ворожість ХТШ.