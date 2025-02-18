Дрони вдарили по авіабазі Хмеймім у Сирії: кого звинуватили росіяни
- Російська авіабаза Хмеймім у Сирії була обстріляна.
- Росіяни висловили невдоволення, що їхнім базам у Сирії не дадуть нормально функціонувати.
У ніч проти 18 лютого була обстріляна російська авіабаза Хмеймім. У мережі поширюють відео роботи ППО. 24 Канал зібрав деталі.
Є думка, що перебування Асада в Москві заважає налагодженню стосунків росіян з новою сирійською владою ХТШ. Тож Кремль змушений виводити кораблі з Сирії.
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Хто обстріляв базу Хмеймім у Сирії
Про обстріл повідомили російські пропагандистські канали, а також осінтери, які спеціалізуються на темі Близького Сходу. Росіяни стверджували, що пробували збити безпілотники.
Російська ППО відбиває напад на Хмеймім: дивіться відео
Z-блогери написали, що в атаці винна "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), а на авіабазі оголосили тривогу.
Згодом з'явилася інформація, що удар по Хмейміму завдав Ізраїль. Причому били не тільки безпілотниками, але й ракетами.
Visegrád 24 повідомив, що це перший в історії Ізраїлю удар по російській авіабазі в Сирії. Вибухи були дуже гучними.
Ізраїль влучив у склад зброї на авіабазі Хмеймім за мить після того, як іранський літак розвантажив зброю для "Хезболли",
– сказано в дописі.
Наслідки атаки на Хмеймім: дивіться відео
Росіяни також жалілися, що їхнім базам у Сирії не дадуть нормально функціонувати, натякаючи на ворожість ХТШ.