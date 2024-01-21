Авіабазу в Іраку обстріляли десятьма ракетами, поранено військових США

Американські військові зазнали нападу з боку Ірану. Під час обстрілу балістичними ракетами є поранені, 24 канал розкаже деталі.

На Близькому Сході сторони час від часу обмінюються обстрілами. Іран через свої проксі намагається атакувати військові об'єкти США, часом йому це вдається.

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Є поранені внаслідок нападу на авіабазу коаліції в Іраку

Американські військові були поранені під час нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад на заході країни. Вони відбулися легкими пораненнями, а от співробітник іракських сил безпеки зазнав серйозних поранень.

Поки що деталі інциденту уточнюють. Імовірно, атаку здійснили балістичними ракетами з самого Іраку – їх випустили щонайменше 10.

У Reuters зазначили, що із жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль, американських військових 58 разів атакували в Іраку і 83 рази в Сирії. Це робили бойовики, яких підтримує Іран. Били переважно ракетами і безпілотниками.

Можливо, обстріл є помстою

Авіабаза Айн аль-Асад ("Лев") належить коаліції на чолі зі США, котра протистоїть ІДІЛ.

До атаки по авіабазі раніше в суботу загинули керівник іранської розвідки в Сирії, а також троє інших іранських військових радників – імовірно, внаслідок удару Ізраїлю.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляв, що удар припав на район, де переховувалося керівництво Корпусу вартових ісламської революції і проіранські палестинські угруповання.

Ізраїль не коментував атаку. Джерела інформують, що будівлю в Дамаску використовували іранські радники, які підтримують уряд Башара Асада. Окрім загиблих, є поранені.