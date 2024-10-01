Здатні пробивати бетонні укриття: США замовили для України авіабомби GВU-39

Стало відомо, що Пентагон уклав контракт із Boeing на виробництво авіабомб GВU-39 для власних Повітряних сил та іноземних замовників. Серед країн, які отримає ці снаряди є й Україна.

Зазначається, що контракт укладено на максимальну можливу суму 6,9 мільярда доларів. Він передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості бомб малого діаметру GBU-39/B орієнтовно до 31 грудня 2035 року.

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Україна отримає GBU-39

Окрім США, ці авіабомби отримають Японія, Болгарія та Україна.

Нагадаємо, що українські Повітряні Сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомби GBU-39. Також такі бомби малого діаметру можуть застосовувати і українські винищувачі F-16.

Що відомо про бомбу GBU-39

Американська високоточна бомба GВU-39 має масу 130 кілограмів та діаметр близько 190 мм і довжину близько 1,8 метра. Максимальна дальність польоту до 110 кілометрів за умови скидання з великої висоти. Бомба має крила, які розкладаються в польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілей. Під час пікірування на ціль з великої висоти завдяки вольфрамовому наконечнику боєприпас здатен пробивати бетонні укриття. Система підриву надає можливість вибору між повітряним підривом та затримкою вибуху після влучання. Як повідомляють ЗМІ, GВU-39 не піддаються впливу російських систем радіоелектронної боротьби. Крім того, малі розміри ускладнюють виявлення та перехоплення цих бомб російськими засобами ППО.

До слова, під час візиту Зеленського у США Джо Байден оголосив про новий військовий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів. Туди увійшли, зокрема, авіабомби Joint Standoff Weapon, які здатні уражати ціль на відстані до 130 кілометрів.