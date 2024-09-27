Чудова зброя, – Черник сказав, як допоможуть Україні нові високоточні бомби від США

Україна отримає від США далекобійні авіаційні бомби AGM-154 JSOW. Ця зброя створить проблеми російським окупантам.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, прокоментувавши новий пакет військової допомоги від США на майже 8 мільярдів доларів.

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Як Україні допоможуть бомби AGM-154 JSOW

Як наголосив Черник, ця авіабомба має унітарну боєголовку з вагою по майже 240 кілограмів. Також є касетний варіант, який був би надзвичайно потрібним Силам оборони України.

Відомо, що ця авіаційна бомба може завдавати ударів на глибину до 130 кілометрів. Це допоможе ще краще вибивати ворожий тил.

Ми суттєво підіймемо коефіцієнт винищення тактичних пунктів управління, пунктів зв'язку, складів з паливно-мастильними матеріалами. Піхота також страждатиме. Це – серйозний крок вперед,

– сказав Черник.

Звісно, багато що залежить від кількості. Якщо буде хоча б 50 – 100 одиниць таких авіабомб, то можна було б говорити про зміну тактичної ситуації на конкретній локації.

Відомо, що у пакеті військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів передбачено передачу батареї Patriot, інших засобів ППО тощо. А військовий експерт Олег Катков зауважив, що авіабомби JSOW потенційно можна переробити у крилаті ракети з серйозною дальністю ураження.