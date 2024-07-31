США можуть передати важливі ракети: як Україна використає перші винищувачі F-16

За даними ЗМІ, Сполучені Штати постачатимуть Україні зброю, яку можна буде використовувати на F-16. Поки деталей немає, але серед усього йшлося і про ракети "повітря – повітря".

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що американці мають більші можливості щодо передачі зброї до F-16, ніж європейці.

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Яку зброю може отримати Україна

Як наголосив Храпчинський, частину озброєння, яке можуть передати американці, Україна вже експлуатує на своїх літаках. Також була інформація, що Штати передадуть ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Деякі модифікації цих ракет здатні працювати на відстані 180 кілометрів.

Тобто ми кажемо про те, що наші F-16 зможуть бити по російських літаках поза зоною візуального контакту. Загалом F-16 зможуть працювати як по повітряних цілях, так і по наземних,

– сказав Храпчинський.

Ймовірно, для роботи по прифронтовій зоні Повітряні сили на перших етапах будуть і надалі застосовувати радянську авіацію. Винищувачі F-16 для початку будуть залучені до захисту повітряного простору. З часом їх цілком можуть використовувати для знищення цілей в прикордонні або прифронтовій зоні.