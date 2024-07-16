Як боротися з російськими ФАБами: авіаексперт назвав методи

Російські окупанти активно застосовують авіабомби ФАБ для ударів по Україні. Нещодавно там продемонстрували запуск ФАБ-3000.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що є багато питань щодо відео із запуском ФАБ-3000. Якщо окупанти дійсно будуть підвішувати їх на винищувачі-бомбардувальники Су-34 окремо від модуля УМПК, то це, ймовірно, дозволить зафіксувати запуск бомб вже в повітрі.

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Як боротися проти ФАБів

Як наголосив Храпчинський, цілком ймовірно, що окупанти опублікували відео випробувального пуску. І далі потрібно стежити, як саме вони будуть використовувати ці бомби.

Важливо, що на літаку із такою авіабомбою буде складніше маневрувати. Він стане чудовою мішенню для нашої протиповітряної оборони.

Не варто забувати, що в російських пілотів є "вправа", яку вони виконують, якщо виявили для себе загрозу. Вони скидають ці авіабомби і тікають з потенційного місця ураження. Тому, думаю, що надалі ми ще побачимо відео падіння ФАБів безпосередньо на голову росіян,

– сказав Храпчинський.

Наразі наша держава може боротися проти ФАБів та КАБів лише знищуючи літаки, які запускають ці авіабомби. Більшість носіїв країна-агресорка розміщує на аеродромах, що розташовані за 300 – 500 кілометрів від України. Тому потрібно і надалі розвивати власні безпілотники, які зможуть бити по таких цілях.