Росія створила "елітну" авіагрупу: на це відреагували у Повітряних силах ЗСУ
Днями Росія створила так звану "елітну" ударну авіаційну групу "Шторм". На це вже відреагували у Повітряних силах ЗСУ.
Так, нова ворожа авіагрупа нічого не змінить на лінії фронту. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що кажуть Повітряні сили про створення Росією нової авіагрупи
За словами Ігната, щодня та щодоби фактично "висять" в повітрі по 20 – 30 російських літаків.
Я не розумію для чого їм це. Можливо, в медійному плані,
– зазначив він.
Ігнат вважає, що загарбники хочуть прийняття рішень змістити одразу в центр, щоб більш оперативно планувати свої операції. За його словами, можна робити тільки різні припущення.
"Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", – підкреслив речник Повітряних сил.
Він додав, що росіяни не придумали нічого якісного та нового.
Як можна спланувати по-іншому повітряну атаку? Як групу не називай, то що з неї... Однаково техніка та сама залишається,
– додав Ігнат.
Росія створила нову "елітну" групу авіації "Шторм": що відомо
- Британська розвідка розповіла, що підрозділ, ймовірно, складатиметься з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 Fencer та Су-34 Fullback, а також ескадрильї ударних гелікоптерів.
- Тому зараз Росія збирає по закутках відставних пілотів і повідомляє, що прагне залучити висококваліфікованих і цілеспрямованих льотчиків та пропонує великі заробітні плати.
- Це все вказує на те, що ескадрильї регулярних військ Росії не впоралися зі своєю основною функцією.