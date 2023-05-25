Росія створила "елітну" авіагрупу: на це відреагували у Повітряних силах ЗСУ

Днями Росія створила так звану "елітну" ударну авіаційну групу "Шторм". На це вже відреагували у Повітряних силах ЗСУ.

Так, нова ворожа авіагрупа нічого не змінить на лінії фронту. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми У своєму повітрі їм вже небезпечно: що чекає на новостворену групу "Шторм" в Росії

Що кажуть Повітряні сили про створення Росією нової авіагрупи

За словами Ігната, щодня та щодоби фактично "висять" в повітрі по 20 – 30 російських літаків.

Я не розумію для чого їм це. Можливо, в медійному плані,

– зазначив він.

Ігнат вважає, що загарбники хочуть прийняття рішень змістити одразу в центр, щоб більш оперативно планувати свої операції. За його словами, можна робити тільки різні припущення.

"Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", – підкреслив речник Повітряних сил.

Він додав, що росіяни не придумали нічого якісного та нового.

Як можна спланувати по-іншому повітряну атаку? Як групу не називай, то що з неї... Однаково техніка та сама залишається,

– додав Ігнат.

Росія створила нову "елітну" групу авіації "Шторм": що відомо