Авіакатастрофа Ан-12 під Іркутськом забрала життя керівництва російської авіакомпанії

В авіакатастрофі Ан-12 під Іркутськом, яка сталася 3 листопада, загинули 7 людей. Серед жертв – керівництво російської транспортної компанії "Заполяр'я", що спеціалізується на авіаперевезеннях.

Про це повідомив глава іркутського регіону Ігор Кобзєв. Він розповів, що катастрофа забрала життя генерального директора авіакомпанії Юрія Володіна та його першого заступника Олега Вишнева.

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Відомо, що загалом на борту Ан-12 перебували:

3 громадяни Білорусі;

2 українців;

2 росіян.

Командир мав великий досвід

Командир мав наліт понад 12 тисяч годин. Серед них на літаку типу АН-12 – понад 7 тисяч. Також зазначили, що вантажу на борту не було. До речі, у телеграм-каналі SHOT стверджували, що один із загиблих українців був другим пілотом.

Що відбувається на місці авіакатастрофи: дивіться відео

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