Рідні дізнались про трагедію з новин: що відомо про екіпаж, який загинув у Броварах

Під час авіакатастрофи у Броварах, крім керівництва МВС, загинув екіпаж вертольота Super Puma. Усі члени екіпажу працювали в Ніжинському спеціальному загоні ДСНС у Чернігівській області.

Серед загиблих був командир вертольота, пілот та бортовий механік. Загалом в авіакатастрофі загинуло 17 людей.

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Про загибель чоловіка-пілота дружина дізналась з новин

У Броварах розбився 46-річний пілот Костянтин Коваленко. Його дружина Олеся Коваленко дізналася про смерть чоловіка, відкривши стрічку новин. Вона була вся заповнена повідомленнями про авіакатастрофу, а на фото жінка побачила уламки червоного вертольота.

Гелікоптер Super Puma не сплутаєш з іншим, а Костянтин останнім часом літав саме на такому. Напередодні чоловік подзвонив Олесі й попросив його не турбувати, оскільки буде на завданні.

Костянтин був військовим вертолітником.

Літав на військовому Мі-24, був із миротворчою місією в Конго, Кот-д'Івуар, у Ліберії.

Потім перевчився на льотчика-оператора Мі-8. З 2015 року вилітав до зони АТО, щороку по 2 – 3 місяці він був там.

У жовтні 2021 року Костянтин вийшов на пенсію та влаштувався працювати у ДСНС у Ніжині. Олеся пригадує, що знову перевчився літати французькою Super Puma. Він був дуже впевнений у цьому французькому гелікоптері.



Олексій Коваленко з дружиною / Фото з фейсбуку Олесі

Костянтин дуже любив відпочивати разом із сім'єю. Вони з дружиною багато їздили Україною. Олеся досі не може змиритись із втратою чоловіка.

Коханий мій, я довго не могла прийняти того, що тебе більше з нами немає...Скільки планів, скільки нездійснених мрій. Кохати буду тебе вічно. Ти мій герой,

– написала жінка.

Механіку Івану Касьянову було всього 29 років

Бортовим механіком вертольота був 29-річний Іван Касьянов із Ніжина Чернігівської області. Сестра Юлія пригадала, що Іван навчався у Києві в університеті за спеціальністю "вагонне господарство". Однак зазначає, що це було не за покликом серця, а просто тому, що "так треба". Тому після навчання Ваня одразу пішов працювати до ДСНС у Ніжині, потім служив в армії.

Він у нас спокійний, не метушливий, зважений. Він навіть якщо й сміявся, то якось тихо, трохи посміхався. З ним завжди було комфортно,

– пригадує сестра.

Після армії Іван повернувся до ДСНС, потім став бортовим механіком вертольота. Юлія зауважує, про гелікоптери Іван міг розповідати годинами, в його телефоні було повно таких фото.

Зі своєю дружиною Іван одружився минулого літа, хоч познайомились 6 років тому. Хлопець мріяв про нову машину, але мрію відкладав на потім, тому що спочатку хотів придбати житло. Дуже хотів дітей.

Мати Івана весь час хвилювалася за сина та просила його перевестися на наземну роботу. Він навіть уже поговорив із командиром ескадрильї про це, але здійснити задумане так і не встиг.



29-річний Іван Касьянов / Фото "Обозреватель"

Командир вертольота брав участь в АТО та ООС

Третім загиблим виявився командир вертольота, 46-річний Олександр Василенко із Сум. Він родом із Луганської області, але закінчив Харківський інститут льотчиків.

З середини 2000-х перебував із миротворчою місією в Ліберії, Сьєрра-Леоне. Також брав участь у ООС та АТО на сході України.

У ДСНС почав працювати з 2011 року.



Олександр Василенко / Фото "Обозреватель"