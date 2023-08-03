Чому розбився гелікоптер з Монастирським на борту: у ДБР розкрили причину аварії

Державне бюро розслідувань 3 серпня пояснило, що стало причиною авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року, де перебувало керівництво МВС України. Правоохоронці зазначили, що були порушені правила безпеки польотів гелікоптера.

Відтак, вони повідомили про підозру п'ятьом співробітникам ДСНС нашої держави. Наразі щодо цих осіб здійснюється досудове розслідування.

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У ДБР розповіли про причини катастрофи у Броварах

Правоохоронці зазначили, що, за даними слідства, посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Це стало відомо після того, як слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі й розшифрували "чорні скриньки".

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів,

– сказали у ДБР.

Варто зазначити, що у січні 2023 року керівництво МВС України запланувало візит до Харківської та Дніпропетровської областей. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.



У ДБР відтворили рух гелікоптера до авіатрощі у Броварах / Інфографіка ДБР

"Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов", – наголосили правоохоронці.

Відтак через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху.

Згодом командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею,

– наголосили у бюро.

Наостанок там сказали, що при падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Тоді, крім високопосадовців МВС в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок, а ще 31 особа, серед яких 11 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Що відомо про авіатрощу в Броварах