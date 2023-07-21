Я багато знаю, – міністр МВС про розслідування причин авіакатастрофи в Броварах

Очільник Міністерства внутрішніх справ розповів, що він "багато знає" щодо ймовірних версій авіакатастрофи у Броварах. Саме тоді загинуло керівництво МВС, включно з міністром Монастирським, його заступником Єніним, держсекретарем Лубковичем та іншими.

Ігор Клименко пояснив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що він "хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені". До речі, відомо, що "чорну скриньку" вже розшифрували, пише 24 Канал.

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Чому так довго розслідують загибель керівництва МВС

Очільник МВС розповів, що поліція та Міністерство внутрішніх справ зібрали увесь матеріал і передали його органам досудового розслідування, які займаються слідством.

Тому я надіюся, що і ДБР, і СБУ, і Офіс генпрокурора, коли вже закінчать всі експертизи, а їх там кілька десятків, зможуть...

– сказав Клименко.

На тезу, що розслідування триває довго, посадовець відповів: "Це не до мене питання". Він також пояснив, що хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені.

"Як тільки відповідні правоохоронні органи та Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять", – пояснив міністр.

Що сказав Клименко про ймовірну причину авіакатастрофи

Ігор Клименко відповів на запитання, до якої з версій причин трагедії більше схиляється. Адже раніше говорили про вину пілота, несправність техніки або диверсію.

Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не відбулося,

– заявив Ігор Клименко.

На уточнювальне запитання, чи це таки несправність, глава МВС відповів: "Я сказав те, що я сказав".

Загибель керівництва МВС у Броварах