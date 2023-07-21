Я багато знаю, – міністр МВС про розслідування причин авіакатастрофи в Броварах
Очільник Міністерства внутрішніх справ розповів, що він "багато знає" щодо ймовірних версій авіакатастрофи у Броварах. Саме тоді загинуло керівництво МВС, включно з міністром Монастирським, його заступником Єніним, держсекретарем Лубковичем та іншими.
Ігор Клименко пояснив в інтерв'ю "Радіо Свобода", що він "хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені". До речі, відомо, що "чорну скриньку" вже розшифрували, пише 24 Канал.
Дивіться також Ми заборонили топкерівникам пересуватись гелікоптерами, – Клименко про авіатрощу в Броварах
Чому так довго розслідують загибель керівництва МВС
Очільник МВС розповів, що поліція та Міністерство внутрішніх справ зібрали увесь матеріал і передали його органам досудового розслідування, які займаються слідством.
Тому я надіюся, що і ДБР, і СБУ, і Офіс генпрокурора, коли вже закінчать всі експертизи, а їх там кілька десятків, зможуть...
– сказав Клименко.
На тезу, що розслідування триває довго, посадовець відповів: "Це не до мене питання". Він також пояснив, що хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені.
"Як тільки відповідні правоохоронні органи та Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять", – пояснив міністр.
Що сказав Клименко про ймовірну причину авіакатастрофи
Ігор Клименко відповів на запитання, до якої з версій причин трагедії більше схиляється. Адже раніше говорили про вину пілота, несправність техніки або диверсію.
Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не відбулося,
– заявив Ігор Клименко.
На уточнювальне запитання, чи це таки несправність, глава МВС відповів: "Я сказав те, що я сказав".
Загибель керівництва МВС у Броварах
- 18 січня 2023 року керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. Гелікоптер ДСНС, у якому вони летіли, впав у Броварах. Всі, хто був на борту, загинули.
- Згодом у поліції розповіли, що загинуло 10 людей – троє членів екіпажу та семеро осіб з керівництва МВС. Зокрема, загинули міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра – Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, фотограф Микола Анацький.
- Членами екіпажу були Олександр Василенко, Костянтин Коваленко та Іван Касьянов.
- Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, коментуючи ймовірні версії авіакатастрофи, заявив, що пріоритетними все ж таки є версії помилки пілота та технічної несправності гелікоптера. Хоч і не відкидають версію диверсії.