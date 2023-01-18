Винуватець авіакатастрофи у Броварах наразі тільки один
Джерело:Тетяна Даниленко
Жахлива трагедія у Броварах. Під час війни гине верхівка силового відомства, цивільні, і, що найстрашніше, – серед загиблих і поранених є діти, які в нинішній ситуації на вагу золота.
У трагедії винна Росія
Це горе. Я б закликала утриматися від інсинуацій про причини катастрофи. Необхідне розслідування.
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До того робити висновки й шукати винних – марно.
Що б не сталося, винуватець поки один – путінська Росія. Якби не Росія, вертоліт не летів би так низько. Якби не вона, міністру не треба було б летіти на фронт, бо і самого фронту просто не існувало б.
Усе інше – поки що просто політичні спекуляції. Співчуття рідним, здоров'я постраждалим, стійкості лікарям, які рятують поранених. І психічної стабільності всім нам, щоб витримати стільки біди.
Що відомо про авіакатастрофу
- Близько 8 години ранку 18 січня на вулиці Петлюри у Броварах впав гвинтокрил. На місці події спалахнула пожежа. Внаслідок авіакатастрофи руйнувань зазнав дитячий садочок.
- На жаль, щонайменше 14 людей загинули, а 25 – постраждали. Серед жертв є дитина, а також керівництво Міністерства внутрішніх справ – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- За даними СБУ, першою версією причини трагедії є порушення правил польоту безпосередньо екіпажем ДСНС. Також правоохоронці розглядають ймовірність несправності гвинтокрила і диверсію.