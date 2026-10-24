На Філіппінах розбилися два військові літаки: загинули четверо пілотів

На Філіппінах під час навчального польоту розбилися два військові літаки SF-260, унаслідок чого загинули четверо пілотів. Аварія сталася 23 жовтня на авіабазі Фернандо в провінції Батангас.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Військово-повітряні сили Філіппін.

Що відомо про авіакатастрофу?

Аварія сталася 23 жовтня під час навчального польоту. У ній брали участь два літаки SF-260, які впали на території авіабази Фернандо в провінції Батангас.

Унаслідок катастрофи загинули всі четверо пілотів, які перебували на борту обох повітряних суден. Інших постраждалих, за даними військових, немає.

Місцеві медіа повідомляють, що літаки могли зіткнутися в повітрі. Однак офіційно причину аварії поки не встановили.

Військово-повітряні сили Філіппін розпочали розслідування обставин катастрофи. До його завершення польоти навчальних літаків SF-260 призупинили.

На Філіппінах уже траплялися смертельні авіакатастрофи за участю літаків цього типу. У травні 2026 року двоє пілотів загинули внаслідок падіння SF-260 у гірській місцевості на півночі країни. Ще одна аварія сталася в січні 2023 року: навчальний літак SF-260 TP Marchetti розбився під час тренувального польоту, тоді також загинули двоє пілотів.

Літаки SF-260 використовують для підготовки військових льотчиків. Крім того, філіппінські військові застосовували їх під час операції проти бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава", які захопили місто Мараві у 2017 році.

Нагадаємо, 5 вересня біля Афін під час авіашоу розбився двомісний грецький винищувач F-4 Phantom, унаслідок катастрофи загинули обидва пілоти. Літак упав приблизно за два кілометри від аеропорту авіабази Танагра, де проходив захід.

За кілька секунд до падіння винищувач виконував правий розворот на висоті лише кількох метрів над землею, після чого врізався в землю та загорівся. Пожежа поширилася на прилеглий ліс, тому для її локалізації залучили 11 пожежних літаків і вертольотів.

Повідомлень про постраждалих серед глядачів авіашоу або місцевих жителів не надходило. Винищувач брав участь у щорічному авіашоу Athens Flying Week, яке збирає військові та цивільні авіаційні команди з десятків країн.