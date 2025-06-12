Генеральний директор Air India зробив свою першу заяву щодо смертельної авіакатастрофи

Удень 12 червня в Індії сталася трагедія – пасажирський літак з понад 240 людьми на борту розбився та впав на медколедж. Подію вперше офіційно прокоментував генеральний директор Air India.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Air India.

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Що в Air India заявили про аварію пасажирського літака

Місцеві ЗМІ повідомили про авіакатастрофу літака з рейсом Air India 171. Імовірно, це був Boeing 787-8, який летів у Лондон.

Голова Air India Кемпбелл Вілсон заявив, що наразі всі зусилля компанії зосереджені на потребах пасажирів, членів екіпажу, їхніх родин і близьких.

Розслідування потребуватиме часу, але все, що ми можемо зробити просто зараз – ми робимо,

– розповів він.

Вілсон пояснив, що у літаку були 230 пасажирів та 12 членів екіпажу, зокрема:

169 – громадяни Індії,

53 – громадяни Великої Британії,

7 – португальці,

1 – канадець.

За його словами, постраждалих пасажирів доставлено місцевою владою до найближчих лікарень. Відомо, в авіакатастрофі вижила лише одна людина – це громадянин Британії. Наразі він у лікарні.

"Я розумію, що у багатьох є запитання, але наразі я не можу відповісти на всі", – підкреслив Вілсон. Він зазначив, що розслідування потребує часу.