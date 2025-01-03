У Каліфорнії літак впав на будівлю: є загиблі та поранені

У четвер, 2 січня, невеликий літак впав на меблевий склад у Південній Каліфорнії. Внаслідок авіакатастрофи двоє людей загинули, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News. Зазначається, що літак впав буквально за кілька хвилин після зльоту з найближчого аеропорту.

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Невеликий літак врізався в будівлю у США

За даними місцевої поліції, аварія сталася в місті Фуллертон у Південній Каліфорнії, неподалік від муніципального аеропорту.

Правоохоронці повідомили, що двоє загиблих, ймовірно, перебували всередині літака під час катастрофи. Постраждалі в цей час працювали всередині будівлі, їхні травми варіюються від легких до дуже важких.

Одномоторний чотиримісний літак вилетів з аеропорту після 14:00 і піднявся на висоту 900 футів (274 метра – 24 Канал), перш ніж зв'язатися з диспетчерською вежею з проханням про негайне повернення в аеропорт,

– розповів Елліот Сімпсон, дослідник Національної ради з безпеки на транспорті.

Пілот отримав дозвіл на посадку, однак літак розвернувся на 180 градусів і впав близько 14:15 за місцевим часом у кварталі, де знаходяться складські та промислові приміщення.

Зазначається, що йдеться про літак Van's Aircraft RV-10, виготовлений у 2011 році. Авіакатастрофа також спричинила масштабну пожежу та призвела до значних пошкоджень частини складу.