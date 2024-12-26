Віцепрем'єр Казахстану зробив заяву щодо версій аварії літака поблизу Актау

Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив, що жодну з версій аварії літака біля Актау підтвердити не можуть. Розслідування причин триває.

У Казахстану немає офіційної версії того, що сталося. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське медіа "Медуза".

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Якої позиції дотримується Казахстан

Канат Бозумбаєв заявив, що розслідування авіакатастрофи триває. Під час брифінгу він наголосив, що наразі Казахстан не має офіційної версії події, а Росія та Азербайджан свої версії не надали. Пізніше він додав, що і спростувати жодної з версій не можуть.

Міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв повідомив, що аварійні служби аеропорту Актау були готові прийняти літак Azerbaijan Airlines. За його словами, екіпаж здійснив дві спроби заходу на посадку, під час яких зафіксували "хаотичні зміни висоти літака".

Водночас Euronews посилається на джерела в уряді Азербайджану, які кажуть, що літак збила російська ракета ППО. Азербайджанське видання AnewZ, з посиланням на джерела в Баку, також пише, що ракета була випущена із ЗРК "Панцир-С".

Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Embraer 190 компанії AZAL. За даними одного джерела, на борту перебувало 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Попередньо, це були громадяни Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану та Киргизстану.