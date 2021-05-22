Авіакатастрофа літака МАУ: МЗС Канади готується до перемовин з Іраном

У Канаді створили посаду старшого радника з питань катастрофи літака МАУ над Тегераном. Обійматиме цю посаду професор університету Торонто Паям Ахаван.
Він братиме участь у підготовці до переговорів з іранською стороною. Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
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Переговори з Іраном
Старший радник надаватиме консультації з усіх питань, які стосуються авіакатастрофи, особливо юридичної підготовки команди МЗС у майбутніх міждержавних переговорах з Іраном щодо відшкодувань та інших можливих дій.
Багаті знання і великий досвід Паяма Ахавана підтримають поточні зусилля міністерства щодо залучення Ірану до відповідальності за збиття рейсу PS752 і забезпечення справедливості та прозорості,
– заявив міністр Марк Гарно.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало документ.