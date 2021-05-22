Авіакатастрофа літака МАУ: МЗС Канади готується до перемовин з Іраном

У Канаді створили посаду старшого радника з питань катастрофи літака МАУ над Тегераном. Обійматиме цю посаду професор університету Торонто Паям Ахаван.

Він братиме участь у підготовці до переговорів з іранською стороною. Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

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Переговори з Іраном

Старший радник надаватиме консультації з усіх питань, які стосуються авіакатастрофи, особливо юридичної підготовки команди МЗС у майбутніх міждержавних переговорах з Іраном щодо відшкодувань та інших можливих дій.

Багаті знання і великий досвід Паяма Ахавана підтримають поточні зусилля міністерства щодо залучення Ірану до відповідальності за збиття рейсу PS752 і забезпечення справедливості та прозорості,

– заявив міністр Марк Гарно.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Верховний суд провінції Онтаріо у Канаді постановив, що збиття літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року – умисний терористичний акт

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу