8 врятували, ще 8 шукають: з'явився список пасажирів та екіпажу авіатрощі Мі-8 на Камчатці

Уночі в Росії на Камчатці впав вертоліт Мі-8 із 16 людьми на борту. Половину зі списків пасажирів та екіпажу вдалося врятувати.

На пошуки людей, які перебували на борту, відправили 45 рятувальників і 8 одиниць техніки. Тим часом у мережі з'явилися списки пасажирів і екіпажу

Нагадаємо У Росії впав вертоліт з туристами: 8 людей загинули, але є й врятовані

Список людей, які перебували на борту Мі-8, що впав

У вертольоті, що впав на Камчатці, перебували 16 осіб: три члени екіпажу і 13 туристів. Серед них була одна дитина.

Екіпаж:

Сорокін Микола – командир повітряного судна;

Медведєв Яків – штурман, врятований;

Мадієв Марат – механік, врятований;

Пасажири:

Пономарьова Анастасія – врятована;

Стрелкін Віктор – врятований;

Маляков Михайло – врятований;

Кованцев Георгій – врятований;

Корженевський Микола – врятований;

Антипіна Олена – врятована;

Кулаков Євген;

Кремнева Ольга;

Маляков Данило;

Мозолева Ірина;

Скварніков Кирило;

Чернова Ельвіра;

Харитонова Олена.

Зі списків, оприлюднених у мережі, випливає, що врятувати не вдалося 7 пасажирів і командира судна Микола Сорокіна.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, літак впав у Курильське озеро. Шансів знайти живими тих, хто наразі зник безвісти, практично немає.

Рятувальникам вдалося знайти деякі речі пасажирів, які були на поверхні води.



Речі пасажирів Мі-8, які знайшли на озері

Вертоліт лежить на глибині озера

Річ у тому, що вертоліт Мі-8 впав у глибоке озеро, вкрите туманом. Уламки вертольота, як повідомляють джерела, лежать на глибині 125 метрів. Як видно з відзнятих рятувальниками кадрів, над водою стоїть густий туман.

Пошукову операцію здійснюють за умов поганої видимості. Найімовірніше, вертоліт впав саме з цієї причини.

Як врятували половину людей на борту

Вертоліт впав в озеро на території Кроноцького заповідника. Співробітники за декілька хвилин після аварії опинилися на місці падіння – його визначили за хвилями.

Ми почули шум вертольота, але не бачили його. Судячи зі звуку, він пролетів над озером і почав повертати в бік кордону. Потім пролунав гучний сплеск – вертоліт вдарився об воду,

– розповів інспектор Кроноцького заповідника Євген Денгес.

Відтак на воду спустили два катери і врятували тих людей, які були на поверхні води. Їх підняли на борт і відвезли на кордон. У двох були серйозні поранення. Опісля працівники заповідника об'їхали декілька разів озеро, але нікого живого більше не знайшли.

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