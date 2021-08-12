8 врятували, ще 8 шукають: з'явився список пасажирів та екіпажу авіатрощі Мі-8 на Камчатці
Джерело:телеграм-канал LIFE SHOT
Уночі в Росії на Камчатці впав вертоліт Мі-8 із 16 людьми на борту. Половину зі списків пасажирів та екіпажу вдалося врятувати.
На пошуки людей, які перебували на борту, відправили 45 рятувальників і 8 одиниць техніки. Тим часом у мережі з'явилися списки пасажирів і екіпажу
Нагадаємо У Росії впав вертоліт з туристами: 8 людей загинули, але є й врятовані
Список людей, які перебували на борту Мі-8, що впав
У вертольоті, що впав на Камчатці, перебували 16 осіб: три члени екіпажу і 13 туристів. Серед них була одна дитина.
Екіпаж:
- Сорокін Микола – командир повітряного судна;
- Медведєв Яків – штурман, врятований;
- Мадієв Марат – механік, врятований;
Пасажири:
- Пономарьова Анастасія – врятована;
- Стрелкін Віктор – врятований;
- Маляков Михайло – врятований;
- Кованцев Георгій – врятований;
- Корженевський Микола – врятований;
- Антипіна Олена – врятована;
- Кулаков Євген;
- Кремнева Ольга;
- Маляков Данило;
- Мозолева Ірина;
- Скварніков Кирило;
- Чернова Ельвіра;
- Харитонова Олена.
Зі списків, оприлюднених у мережі, випливає, що врятувати не вдалося 7 пасажирів і командира судна Микола Сорокіна.
Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, літак впав у Курильське озеро. Шансів знайти живими тих, хто наразі зник безвісти, практично немає.
Рятувальникам вдалося знайти деякі речі пасажирів, які були на поверхні води.
Речі пасажирів Мі-8, які знайшли на озері
Вертоліт лежить на глибині озера
Річ у тому, що вертоліт Мі-8 впав у глибоке озеро, вкрите туманом. Уламки вертольота, як повідомляють джерела, лежать на глибині 125 метрів. Як видно з відзнятих рятувальниками кадрів, над водою стоїть густий туман.
Пошукову операцію здійснюють за умов поганої видимості. Найімовірніше, вертоліт впав саме з цієї причини.
Як врятували половину людей на борту
Вертоліт впав в озеро на території Кроноцького заповідника. Співробітники за декілька хвилин після аварії опинилися на місці падіння – його визначили за хвилями.
Ми почули шум вертольота, але не бачили його. Судячи зі звуку, він пролетів над озером і почав повертати в бік кордону. Потім пролунав гучний сплеск – вертоліт вдарився об воду,
– розповів інспектор Кроноцького заповідника Євген Денгес.
Відтак на воду спустили два катери і врятували тих людей, які були на поверхні води. Їх підняли на борт і відвезли на кордон. У двох були серйозні поранення. Опісля працівники заповідника об'їхали декілька разів озеро, але нікого живого більше не знайшли.
Попередня авіакатастрофа на Камчатці
- Схожа трагедія із літаком сталася в Росії на початку липня.
- Пасажирський літак Ан-26 6 липня летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана, що на Камчатці.
- Борт раптово зник з радарів за декілька хвилин до приземлення.
- Оперативники одразу ж почали обліт прилеглої території і шукали літак.
- Виявилося, що він врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.
- У катастрофі розбилися 6 членів екіпажу та 22 пасажири, серед яких – дитина.