Телефон Пригожина знайшли на місці аварії його літака, – ЗМІ

На місці краху літака Пригожина знайшли його телефон. Водночас тіло ватажка на цю мить зі стовідсотковою точністю поки ще не ідентифіковано серед трупів.

Витім, ніяких сумнівів у загибелі Пригожина у співрозмовника арабського телеканалу немає. Зазначають, що тільки зараз почався огляд місця аварії літака Пригожина і тіл загиблих.

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Мовляв, цьому є дві причини: по-перше, працювали вибухотехніки; по-друге, чекали приїзду з Москви співробітників ЦА ФСБ і СКР. Зараз почалася активна робота.

Після огляду останків, їх вивезуть в морг у Твері, де вранці і буде проведено впізнання. Для офіційної ідентифікації більшості останків знадобиться процедура ДНК.

На місці аварії літака Пригожина встановили потужні прожектори, а криміналісти активно оглядають тіла загиблих і уламки бізнес-джету.

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