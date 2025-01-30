Що відомо про військовий гелікоптер, який зіткнувся з літаком у США: у CNN розповіли

Пасажирський літак та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk​ зіткнулися під час заходу на посадку поблизу Національного аеропорту Рейгана за межами Вашингтона у середу, 29 січня.

На борту останнього перебував екіпаж з трьох осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN, яке цитує офіційного представника Міністерства оборони США.

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Що відомо про гелікоптер

Зазначається, що гелікоптер армії США Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком, мав екіпаж з трьох солдатів і не перевозив жодних VIP-персон. Видання зауважує, що вищі посадові особи армії часто використовують Black Hawk для подорожей у Вашингтоні, в окрузі Колумбія.

За даними армії США, борт вилетів з форту Белвуар. Згідно з оприлюдненою інформацією, це армійський пост у Вірджинії. Водночас представник армії США у коментарі NBC News уточнив, що гелікоптер здійснював тренувальний політ.

Ми можемо підтвердити, що літак, причетний до сьогоднішнього інциденту, був армійським вертольотом UH-60 з Форт-Белвуар, штат Вірджинія. Ми працюємо з місцевою владою і надамо додаткову інформацію, як тільки вона стане доступною,

– розповів представник армії США у коментарі CNN.

Нагадаємо, за даними джерел ЗМІ в American Airlines, на борту пасажирського літака мали бути 60 пасажирів, 2 пілоти та стільки ж членів екіпажу. У The Washington Post повідомили, що з води було витягнуто кілька тіл загиблих. Точку кількість наразі не називають.