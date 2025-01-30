Літак у Вашингтоні розпався на частини, водолази знайшли чорну скриньку

Після жахливої катастрофи літака American Airlines та військового гелікоптера Black Hawk у Вашингтоні стало відомо, що знайшли одну чорну скриньку. Де ще одна – поки не відомо.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на CBS News. Людські останки діставали з річки Потомак, їх викидало просто на берег.

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Що знайшли в затонулому літаку American Airlines

Кореспонденти повідомляють, що літак American Airlines розпався на кілька частин. Вони лежали на глибині до двох метрів.

Водолази змогли знайти чорну скриньку літака. Але ще не ясно, чи це диктофон з кабіни пілотів, чи той пристрій, який зберігає дані про характеристики літака.

Також удалося пробратися в салон. Там знайшли багаж.

Гелікоптер перевернувся, але виглядає майже цілим.

Пошукові роботи в Потомаку тривають, але спеціалісти не вірять, що хтось вижив.

Сенатор Тім Кейн заявив, що аеропорт імені Рональда Рейгана дуже перевантажений. Там літають як цивільні судна, так і військові. Міністр транспорту визнав це і сказав: того дня щось пішло не так. Хоча траєкторії польотів літака та гелікоптера були звичними. За його словами, військові вертольоти часто літають над річкою.