В Амурській області 24 липня розбився пасажирський літак Ан-24. На борту перебували 43 пасажири та 6 членів екіпажу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Повітряне судно Ан-46 прямувало за маршрутом Хабаровськ – Благовіщенськ – Тинда та зникло після невдалої спроби посадки. З ним було втрачено зв'язок.

Останні хвилини польоту перед зникненням Ан-46: дивіться відео

Як передають росЗМІ, літак зник з радарів під час заходу на посадку за кілька кілометрів до аеропорту Тинди. Він намагався вийти на друге коло, після чого зв'язок із ним був втрачений.

Пошукові служби виявили уламки літака та фюзеляж, що палав приблизно за 15 кілометрів від місця прибуття. За попередніми даними, літак повністю зруйнований, і шансів на виживання у пасажирів не залишилося.

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Причини катастрофи наразі не встановлені. На місці події працюють екстрені служби та слідчі. На борту перебували близько 50 людей разом з екіпажем. Усі вони, за попередніми даними пропагандистських росЗМІ, загинули.

Нагадаємо, на початку липня 2025 року у Нижньогородській області Росії під час тренувального польоту розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Авіатроща стала третьою подібною за останній рік.