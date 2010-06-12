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24 Канал Новини світу Моторошна авіакатастрофа в Індії з понад 240 людьми на борту: все, що відомо про трагедію
12 червня, 12:54
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Моторошна авіакатастрофа в Індії з понад 240 людьми на борту: все, що відомо про трагедію

Ірина Марціяш

В Індії в четвер, 12 червня, сталася авіакатастрофа. Там розбився літак з понад 240 людьми на борту.

Трагедія трапилася поблизу аеропорту міста Ахмедабад. Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії 12 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії

 

13:44, 12 червня

ЗМІ повідомляють, що літак упав на гуртожиток медичного коледжу. Загинули багато студентів.
 

13:35, 12 червня

Наразі підтверджена загибель щонайменше 133 людей. На борту літака було близько 242 людей, зокрема 10 членів екіпажу.

13:29, 12 червня

Хто був на борту літака, що розбився в Індії

На борту літака Boeing Dreamliner, що розбився в Індії, були громадяни 4 країн. Це 169 індійців, 53 британці, 7 португальців та 1 канадець. Враховано зокрема членів екіпажу. Ці дані надала офіційно компанія Air India.

Усіх поранених негайно везуть до найближчих лікарень.

12:54, 12 червня

В МЗС з'ясовують інформацію щодо можливого перебування громадян України на борту літака Air India.

12:48, 12 червня

Відомо, що рейс AI 171, Boeing Dreamliner прямував до Лондона. ЗМІ повідомляють, що це найбільша авіакатастрофа в Індії з часів катастрофи Air India Express у Мангалурі, яка сталася у 2010 році.
 

12:46, 12 червня

Літак в Індії розбився прямо на даху будівлі, попередньо – це лікарня

ЗМІ пишуть, що за попередніми повідомленнями, літак Air India впав на дах будівлі, ймовірно, лікарні.

12:44, 12 червня

Вже підтверджено загибель щонайменше 30 людей.

12:34, 12 червня

Пілоти літака, що розбився, подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту, повідомляють ЗМІ.

12:31, 12 червня

Момент катастрофи

На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом. 

12:29, 12 червня

В Індії розбився літак

Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді.

За попередніми повідомленнями, літак розбився невдовзі після зльоту.

Спершу були повідомлення, що на борту могли перебувати 130 людей, а згодом місцеві ЗМІ оприлюднили цифру у межах 240 – 290 осіб.

Сталася авіакатастрофа на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Літак впав просто на житловий район поряд з аеропортом.