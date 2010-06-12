Моторошна авіакатастрофа в Індії з понад 240 людьми на борту: все, що відомо про трагедію

12:29, 12 червня

Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді.

За попередніми повідомленнями, літак розбився невдовзі після зльоту.

Спершу були повідомлення, що на борту могли перебувати 130 людей, а згодом місцеві ЗМІ оприлюднили цифру у межах 240 – 290 осіб.

Сталася авіакатастрофа на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Літак впав просто на житловий район поряд з аеропортом.