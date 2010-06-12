Моторошна авіакатастрофа в Індії з понад 240 людьми на борту: все, що відомо про трагедію
В Індії в четвер, 12 червня, сталася авіакатастрофа. Там розбився літак з понад 240 людьми на борту.
Трагедія трапилася поблизу аеропорту міста Ахмедабад. Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії 12 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також В Індії розбився літак: на борту було понад 240 пасажирів
Усе, що відомо про авіакатастрофу в Індії
ЗМІ повідомляють, що літак упав на гуртожиток медичного коледжу. Загинули багато студентів. Наразі підтверджена загибель щонайменше 133 людей. На борту літака було близько 242 людей, зокрема 10 членів екіпажу. На борту літака Boeing Dreamliner, що розбився в Індії, були громадяни 4 країн. Це 169 індійців, 53 британці, 7 португальців та 1 канадець. Враховано зокрема членів екіпажу. Ці дані надала офіційно компанія Air India. Усіх поранених негайно везуть до найближчих лікарень. В МЗС з'ясовують інформацію щодо можливого перебування громадян України на борту літака Air India. Відомо, що рейс AI 171, Boeing Dreamliner прямував до Лондона. ЗМІ повідомляють, що це найбільша авіакатастрофа в Індії з часів катастрофи Air India Express у Мангалурі, яка сталася у 2010 році. ЗМІ пишуть, що за попередніми повідомленнями, літак Air India впав на дах будівлі, ймовірно, лікарні. Вже підтверджено загибель щонайменше 30 людей. Пілоти літака, що розбився, подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту, повідомляють ЗМІ. На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом. Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді. За попередніми повідомленнями, літак розбився невдовзі після зльоту. Спершу були повідомлення, що на борту могли перебувати 130 людей, а згодом місцеві ЗМІ оприлюднили цифру у межах 240 – 290 осіб. Сталася авіакатастрофа на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Літак впав просто на житловий район поряд з аеропортом.
Хто був на борту літака, що розбився в Індії
Літак в Індії розбився прямо на даху будівлі, попередньо – це лікарня
Момент катастрофи
В Індії розбився літак
ЗМІ повідомляють, що літак упав на гуртожиток медичного коледжу. Загинули багато студентів.
Наразі підтверджена загибель щонайменше 133 людей. На борту літака було близько 242 людей, зокрема 10 членів екіпажу.
На борту літака Boeing Dreamliner, що розбився в Індії, були громадяни 4 країн. Це 169 індійців, 53 британці, 7 португальців та 1 канадець. Враховано зокрема членів екіпажу. Ці дані надала офіційно компанія Air India.
Усіх поранених негайно везуть до найближчих лікарень.
В МЗС з'ясовують інформацію щодо можливого перебування громадян України на борту літака Air India.
Відомо, що рейс AI 171, Boeing Dreamliner прямував до Лондона. ЗМІ повідомляють, що це найбільша авіакатастрофа в Індії з часів катастрофи Air India Express у Мангалурі, яка сталася у 2010 році.
ЗМІ пишуть, що за попередніми повідомленнями, літак Air India впав на дах будівлі, ймовірно, лікарні.
Вже підтверджено загибель щонайменше 30 людей.
Пілоти літака, що розбився, подали сигнал лиха диспетчерській службі невдовзі після зльоту, повідомляють ЗМІ.
На кадрах, які опублікували у мережі, можна побачити, як пасажирський літак спочатку намагається приземлитися. Згодом після падіння на місці утворилася вогняна хмара з димом.
Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді.
За попередніми повідомленнями, літак розбився невдовзі після зльоту.
Спершу були повідомлення, що на борту могли перебувати 130 людей, а згодом місцеві ЗМІ оприлюднили цифру у межах 240 – 290 осіб.
Сталася авіакатастрофа на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Літак впав просто на житловий район поряд з аеропортом.