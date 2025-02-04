Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали перші уламки літака, ідентифіковано понад 50 тіл

З річки Потомак у Вашингтоні почали витягати великі частини уламків літака American Airlines 5342, корпус якого опинився на дні після зіткнення з гелікоптером Black Hawk, яке сталося наприкінці січня.

Внаслідок авіакатастрофи загинули всі, хто перебував на борту обох суден. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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З річки Потомак почали діставати уламки літака

У виданні писали, що робітники почали підйом на поверхню великих уламків літака авіакомпанії American Airlines рейсу 5342, фюзеляж якого розламався на три частини й перевернувся на дні річки після прямого зіткнення із військовим гелікоптером Black Hawk.

Там вказали, що це найбільш смертоносна авіакатастрофа в США за понад 20 років.

Першим уламком, який підняли з річки, став реактивний двигун. На відео, яке було зняте з берега, видно рятувальників, які обережно опускають уламок на палубу баржі.

Зазначимо, що відповідно до даних видання, для того, щоб витягти уламки, знадобиться понад тиждень. Рятувальні роботи розпочали після того, як водолази на вихідних обстежили дно річки. Вказується, що на вилучення уламків гелікоптера планують витратити 4 дні.

Водночас Корпус інженерів армії Сполучених Штатів, який керує операцією, повідомив, що не всі жертви катастрофи були ідентифіковані. Якщо під час вилучення уламків будуть знайдені людські тіла, роботу призупинять.

Відповідно до слів представників Корпусу, 55 із 67 жертв уже ідентифіковані. Серед жертв були 28 спортсменів, тренерів та членів їхніх родин, які були пов’язані з організацією US Figure Skating. Багато з них були учасниками національних чемпіонатів.