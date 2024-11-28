Залучать всі можливості: дипломат спрогнозував провокації Росії в Європі

Росіяни можуть посилити гібридні атаки. Наприклад, у Вільнюсі впав вантажний літак, а литовська влада розглядає версію теракту як причину аварії.

Ще 5 листопада польська прокуратура заявила, що росіяни готували теракти на кількох літаках. Як розповів 24 Каналу дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, залякування та різні провокації є стандартною практикою росіян.

Дивіться також Росія намагається паралізувати все: у ГУР пояснили, як не піддаватися на провокації ворога

Чого чекати далі

Ще в липні 2024 року були вибухи у Великій Британії, Німеччині та Польщі на кур'єрській компанії, якій належить літак. Посилки, які вибухали, були відправлені з Вільнюса.

Очевидно, що зараз росіяни активізовуватимуть все, що тільки можна для того, щоб нашкодити своїм опонентам. Це буде продовжуватись, зокрема у сфері пропаганди, інформаційних атак на західний світ. Там можливості практично безмежні,

– зауважив дипломат.

Росіяни можуть розповсюджувати свою брехню всіма можливими способами й так створювати психологічний тиск, проблеми для інших країн. Адже якщо противник наляканий, знервований, то з ним легше мати справу. Окупанти це розуміють.

Вони десь перерізали кабель зв'язку, підірвали якусь посилку – все це дрібні капості, які не мають суттєвого чи принципового значення. Але в такий спосіб ворог продовжує загальну гібридну війну проти Заходу. Форми цього можуть бути різними.

Головне, що це не впливає на позицію європейських країн. Це неприємно, обурливо, їм треба вживати контрдиверсійні заходи, уважніше стежити за російською агентурою, але це не принципова проблема.

Важливо, що вони ухвалили ключове рішення – путінську Росію треба усувати з політичної карти світу, бо це реальна загроза для всіх,

– підкреслив Володимир Огризко.

Нагадаємо, катастрофа літака сталася 25 листопада. Судно впало біля житлового будинку, один член екіпажу загинув. Попередньою причиною назвали технічні несправності.

Президент Литви зауважив, що будь-які інциденти в Європі можуть викликати підозри щодо залучення Росії та її диверсійних груп. Тому катастрофу літака варто розглядати через призму російського втручання. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не спішити з висновками.