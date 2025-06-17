Авіакатастрофа в Індії: симуляція відтворила сценарії, як міг вижити єдиний пасажир

В авіакатастрофі в Індії 12 червня вижила всього одна людина з 242 присутніх на борту. Симуляція показала, як вдалося врятуватися 40-річному британцю Вішвашу Кумару Рамешу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Як вижив Вішваш Кумар Рамеш

Симуляція змоделювала дві можливі версії порятунку Вішваша Кумара Рамеша: перша – чоловік стрибнув через аварійний вихід ще в повітрі, друга – він встиг покинути борт, буквально за кілька секунд до того, як він спалахнув.

Найбільш ймовірним сценарієм видається саме другий, пише видання. За словами Рамеша, він сидів на місці 11a в літаку та встиг вибратися до того, як літак спалахнув.

Коли я підвівся, навколо мене були тіла. Я злякався. Я встав і побіг. Навколо мене були уламки літака. Хтось схопив мене, посадив до машини швидкої допомоги та відвіз до лікарні,

– розповідає вцілілий чоловік.

Симуляція авіакатастрофи в Індії: дивіться відео

На відеозаписі з місця видно, як перехожий підходить до закривавленого та кульгаючого чоловіка, і веде його до служб швидкої допомоги.

Рамеш заявив, що не може пояснити всього, що сталося, але добре пам’ятає "гучний шум" і "спалахи світла" після зльоту.

Зауважимо, що місце 11A, на якому летів Рамеш, розташоване поруч з аварійним виходом. До того ж це сидіння розміщене над крилом, що забезпечує більшу структурну міцність.