Турецька авіакомпанія припиняє рейси до Москви після попередження Зеленського

Турецький авіаперевізник Pegasus Airlines скасував нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі обмежень у російському повітряному просторі. Літак за маршрутом PC1456 мав вирушити з Бодрума до московського аеропорту Внуково о 00:05. Однак виліт не відбувся – рейс скасували безпосередньо під час посадки пасажирів на борт.

Про це писали місцеві медіа. Такий сценарій пов'язують із попередженням Зеленського про закриття неба над Росією, яке пролунало напередодні.

Чому скасували рейс до Москви?

Туристам пояснили, що рішення пов'язане із ситуацією в повітряному просторі. За словами представників авіакомпанії, турецька сторона заборонила виконання рейсів до Москви, через що пасажири не могли вилетіти за запланованим маршрутом.

Що очікувати – ми не знаємо, наша турецька сторона забороняє вильоти,

– повідомили пасажирам представники авіакомпанії.

Скасування рейсу відбулося на тлі нічних обмежень у роботі московського аеропорту "Внуково". Обмеження запроваджували вночі, а близько 06:00 їх скасували.

Водночас уже вранці частина рейсів до Москви почала виконуватися. Окремо мер Москви Сергій Собянін заявив, що, починаючи приблизно із 07:00, російська протиповітряна оборона нібито знищила 14 безпілотників.

Пасажири не змогли потрапити з Бодрума до Москви: дивіться відео

Що цьому передувало?

Напередодні, 1 вересня, Володимир Зеленський попереджав авіакомпанії про подальше зростання небезпеки польотів над Росією. Він заявляв, що російський повітряний простір може ставати дедалі менш безпечним, і закликав перевізників, які продовжують користуватися ключовими російськими аеропортами, враховувати ці ризики.

Такі заяви, вочевидь, не сподобалися російському диктатору Путіну, тож він цинічно назвав це "заявкою на тероризм". За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, "дивно чути від керівника терористичної організації, що маскується під державу Росія, Путіна, звинувачення в тероризмі".

Він зазначив, що, судячи з цих заяв, росіяни бояться українських атак. "І це добре", – підкреслив він.