Грузія видала перший дозвіл авіакомпанії Росії на прямі авіарейси: громадяни вийшли на протест

Російський диктатор 10 травня підписав несподіваний указ про скасування візового режиму з Грузією. А уже через декілька днів стало відомо, що 17 травня відбудеться перший рейс між Росією і Грузією.

Надалі російський авіаперевізник "Azimuth Airlines" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі, адже він отримав на це відповідний дозвіл Агентства цивільної авіації Грузії. Про це повідомив голова Управління цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі.

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Авіакомпанія не повинна перебувати у санкційному списку

При цьому Гіві Давіташвілі підкреслив, що охочих компаній здійснювати перельоти між державами було 5, одна з яких – грузинська авіакомпанія Georgian Airways. І лише щодо однієї компанії наразі була завершена перевірка, тож вона й отримала відповідний дозвіл.

Надійшли заявки від 5 авіакомпаній, з яких перевірка однієї вже завершена, це Azimuth Airlines, яка зможе здійснювати рейси з 17 травня. Відповідний дозвіл сьогодні видало Агентство цивільної авіації Грузії, і польоти почнуться з 17 травня,

– сказав Гіві Давіташвілі.

При цьому голова Управління цивільної авіації підкреслив, що жодна з підсанкційних авіакомпаній не зможе літати до Грузії. За його словами, "існують критерії для подання заявки на виконання рейсу, і авіакомпанія, яка бажає виконувати рейси, повинна відповідати цим критеріям".

Це означає, що жодна авіакомпанія, яка потрапила під санкції згідно з чорним списком європейських країн, жоден із літаків, підтримку яких припинив виробник, не полетить до Грузії,

– сказав чиновник.

Грузини не в захваті від того, як розвиваються події

Як тільки 10 травня появилася інформація про можливе відновлення авіасполучення між країнами, у Грузії під будівлею МЗС спалахнули протести. Тож очікувано, що вони повторилися й 15 травня після новини про відновлення перельотів між Грузією та країною-окупанткою.

Цього разу акція протесту проти прямого авіасполучення з Росією, яку організовував "Травневий рух", пройшла поблизу парламенту Грузії. При цьому її учасниками стали близько 100 осіб, тож для забезпечення правопорядку була залучена й поліція.

У руках протестувальників можна було побачити плакати з гаслами "No to russian flights" та "Летіть геть", а також прапорці України та Євросоюзу.

Мітинг проти авіасполучення з Росією / Paper Kartuli

Самі ж учасники акції протесту нагадали, що Росія не лише розв'язала повномасштабну війну проти України у 2022 році, а й окупувала раніше 20% території Грузії.

Ми не маємо права ухвалювати політику зближення з Росією. Ми звичайні громадяни, котрі хочуть, щоб наші діти жили в Європі, а не в Росії,

– зазначили організатори акції.

Варто зазначити, що свій протест грузини зафіксували й у петиції до влади Грузії. У ній вони не лише вимагають відмовитися від прямого авіасполучення з Росією, а й запровадити з нею візовий режим, а також "відкинути таємні угоди з Росією і вжити всіх заходів для інтеграції в Європейський Союз відповідно до Конституції Грузії". Станом на вечір 15 травня вона зібрала 7 087 підписів з необхідних 10 тисяч.

Грузини влаштували акцію протесту: відео