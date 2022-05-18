Авіалінії Антонова перенесли базу з Гостомеля до Лейпцига
Джерело:фейбук ANTONOV Company
Українське державне підприємство "Антонов" перенесло свою базу з Гостомеля до німецького Лейпцига. Зараз повітряний флот компанії тимчасово базується у місцевому аеропорту.
Авіалінії "Антонов" тимчасово переїхали до Німеччини
Причиною того, що 5 літаків типу АН-124-100 "Руслан", перевезли до Німеччини стала неможливість виконання міжнародних авіарейсів з України. Офіційну заяву опублікували на фейсбук-сторінці підприємства.
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В аеропорту Лейпцига організували роботу філії авіатранспортного підрозділу Авіаліній Антонова, а також облаштували базу для технічного обслуговування українських літаків.
"Переїзд" до Німеччини був необхідним заходом для продовження виконання комерційних та державних замовлень з перевезення надважких та великогабаритних вантажів. Лише так компанія зможе зберегти за собою лідерські позиції у цій сфері на світовому ринку.
Після перемоги над рашистськими окупантами та проведення комплексу робіт з відновлення працездатності аеропорту "Киїів-Антонов-2" він знову стане базовим для флоту "Русланів" авіакомпанії "Авіалінії "Антонов",
– запевнили у компанії.
Зауважимо, що у ЗМІ повідомляли про перенесення бази Антонова до Лейпцига ще до офіційної заяви від компанії. Зокрема, про це писало профільне видання Heavy Lift & Project Forwarding International після презентації "Антонова" на конференції Всесвітнього консорціуму проєктів (WWPC) у Відні.
За його інформацією, пріоритетом компанії буде виконання польотів в інтересах уряду України, а також здійснення вантажних авіаперевезень за програмою SALIS на замовлення НАТО та ЄС. Загалом протягом наступних 12 місяців "Авіалінії "Антонов" планують здійснити 385 польотів з 1270 приземленнями.
Як авіалінії Антонова постраждали від війни в Україні
- 27 лютого російські окупанти знищили гордість української авіації – літак Ан-225 "Мрія", який перебував на аеродромі "Антонов" у Гостомелі.
- У квітні в компанії повідомили про те, що унаслідок боїв та перебування окупантів на території аеропорту "Київ-Антонов-2" постраждала не лише "Мрія".
- Було знищено ще 2 літаки – Ан-26 та Ан-74, а також диспетчерську вежу та адмінбудівлю аеропорту. Крім того, росіяни завдали пошкоджень ще 5 літакам та ангарам.
- Як зараз виглядає аеропорт Антонова можна побачити у фоторепортажі 24 каналу.
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