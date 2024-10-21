Сумнозвісний "Адмірал Кузнєцов": єдиний авіаносець Росії має багато проблем

Єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов" має чимало експлуатаційних проблем. У судна відмовляють двигуни, на борту виникають пожежі, а над бортом – постійний чорний дим.

Відомо, що в авіаносця неякісні трубопровід і котельна система. Як пише The National Interest, росіяни традиційно хочуть приховати проблему і не зважають на постійні поломки котлів.

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Що не так з єдиним авіаносцем Росії

Єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов" працює на мазуті – важкому бункерному паливі, й саме через це виникають численні проблеми, адже під час спалювання виникають пошкодження.

Так, однією з найчастіших проблем є поломка котлів. Це знижує швидкість авіаносця до 4 вузлів (7,4 кілометра на годину), а тому – судно не може самостійно долати відстань й потребує буксирування (як це було у 2012 році біля Сирії).

Річ у тім, що "Адмірал Кузнєцов" працює на мазуті, а не на енергії атома, як американські авіаносці. Цей важкий нафтохімічний продукт – стандарт для суден 70-х років, хоча тоді й існували інші способи пального. СРСР спустив авіаносець на воду у 1985 році, й майже за 40 років не відмовилася від шкідливого мазуту, через який виникають одні проблеми.

Нині "Адмірал Кузнєцов" не може на повну потужність використовувати власні котли, адже має труби низької якості, а спалення мазуту – процес дуже складний. Крім того, цей матеріал липкий і майже не відтирається від одягу.

Чорний дим — наслідок неякісної системи труб і котлів "Кузнєцова". Це ймовірний підсумок неправильного калібрування механізмів попереднього підігріву або впорскування. Отже, мазут, що впорскується в камеру згоряння, не встигав згоріти повністю,

– пояснили у The National Interest.

Відтак, постійний чорний дим – це не "морська традиція", як стверджує російська пропаганда, а наслідок постійних проблем авіаносця.