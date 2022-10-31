НАТО гуртується навколо потенційних загроз: до Європи прямує атомний авіаносець

Флагман Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки прибув у Шотландію. Атомний авіаносець Gerald R. Ford пришвартувався у порті Галіфакса, але планує вирушати далі.

Армія та флот Сполучених Штатів Америки одні з найпотужніших у світі. Відомо, що флагман ВМС наддержави здійснив перший міжнародний візит у Європу.

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Що відомо про візит корабля

Американський Форд відправився у подорож з міста Норфолка, що у штаті Вірджинія, ще 4 жовтня. На кораблі проводитимуть багатонаціональні морські навчання в Атлантичному океані. У них візьмуть участь союзники США та країни-члени НАТО:

Канада;

Іспанія;

Данія;

Нідерланди;

Німеччина.

Ми працюємо разом із нашими союзниками та партнерами у відкритому морі, тренуючи нашу оперативну сумісність і взаємозамінність. Відвідування Галіфакса дає нам шанс побудувати міцні відносини з нашими партнерами та дозволяє нашим морякам досліджувати багату культуру інших країн, — сказав капітан авіаносця Пол Ланзілотта.

Однак важливо, що Шотландія – це не кінцева точка маршруту корабля. Він повинен прибути в середині листопада до портового міста Постмута, що у Великій Британії. Точні терміни навчань та прибуття Gerald R. Ford в Англію не розголошуються з міркувань безпеки.

Що означає прибуття Gerald R. Ford в Європу

Вочевидь, країни НАТО планують посилювати партнерство та гуртуватись, аби разом ефективно протистояти потенційним загрозам. Росія є одна з тих країн, яка створює перешкоди для того, щоб у Європі був мир. Для держави-терористки тісна співпраця країн Північноатлантичного альянсу лише створює нові проблеми.

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Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував, коли Україна вступить в НАТО та Європейський Союз. За його словами, говорити про конкретні терміни вступу нашої держави в ці альянси ще зарано, однак певні процеси уже відбуваються.

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