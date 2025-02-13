У Середземному морі авіаносець США USS Harry Truman зіткнувся з торговим судном

Авіаносець USS Harry Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M у Середземному морі. Інцидент стався в середу, 12 лютого.

Зіткнення відбулося поблизу Порт-Саїда у Єгипті о 23:46 за місцевим часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Шостий флот ВМС США.

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Триває розслідування причин зіткнення суден

Зіткнення авіаносця та торгового судна не спричинило серйозних наслідків. Повідомлень про затоплення не було, про травмованих людей – також.

Силові установки не постраждали та "знаходяться в безпечному та стабільному стані".

USS Harry Truman забезпечує широкий спектр гнучких можливостей місії, включаючи операції безпеки на морі, проєктування експедиційної потужності, передову морську присутність, реагування на кризові ситуації, контроль на морі, стримування, боротьбу з тероризмом, інформаційні операції та співпрацю у сфері безпеки,

— йдеться у повідомленні ВМС США.

У військово-морських силах США заявили, що обставини інциденту наразі розслідуються. Що призвело до зіткнення невідомо.