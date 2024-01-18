Навіки у пам'яті: люди несуть квіти до місця авіатрощі, в якій загинуло керівництво МВС

Рік тому, 18 січня 2023 року, сталася жахлива авіатроща, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Це стало трагічною втратою для всієї держави.

У роковини загибелі керівництва МВС українці вшановують пам'ять про них. До місця катастрофи люди приносять квіти та запалюють свічки, передає 24 Канал.

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Імена, які назавжди закарбовані в історії

Під час страшної авіатрощі 18 січня 2023 року загинуло керівництво МВС. Тоді країна втратила:

міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського,

першого заступника Євгенія Єніна,

держсекретаря МВС Юрія Лубковича,

провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького,

старшого оперуповноваженого Департаменту Внутрішньої Безпеки Національної поліції України Андрія Маринченка,

начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайла Павлушка,

заступницю керівника Патронатної служби МВС Тетяну Шутяк.

Також під час аварії загинув увесь екіпаж вертольота ДСНС, у якому було керівництво МВС: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Окрім того, авіакатастрофа забрала життя 4 жительок Броварів: Олена та Мілана Пономаренко, Марина Грановська, Тетяна Бойченко.

У роковини страшної авіакатастрофи українці вшановують пам'ять про загиблих та приносять квіти до місця трагедії. Також там запалили свічки пам'яті.

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Люди несуть квіти до місця авіатрощі: дивіться відео

Чинний міністр МВС Ігор Клименко також вшанував пам'ять про загиблих.

Рік, як страшна авіатроща забрала життя 14 людей, 7 з яких були керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ. Це непоправна втрата для близьких. Колосальна втрата для держави. Навіки у нашій пам'яті,

– написав він.

Вшанували пам'ять і у Верховній Раді. Так, голова ВР Руслан Стефанчук у мережі опублікував щемливий допис пам'яті Дениса Монастирського.

На сторінці Верховної Ради також опублікували допис, у якому вшанували пам'ять про загиблих в авіакатастрофі 18 січня 2023 року.

Тоді раптова смерть забрала життя цілої когорти фахівців, тих, хто був безмежно відданий Україні, хто з перших днів повномасштабного вторгнення Росії залишився на робочому місці й робив усе, щоб уберегти нашу свободу та незалежність від загарбання ворогом. Ми завжди пам'ятатимемо про вас. Ваші імена назавжди закарбовані в історії нашої держави,

– мовиться у повідомленні.

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