Навіки у пам'яті: люди несуть квіти до місця авіатрощі, в якій загинуло керівництво МВС
Рік тому, 18 січня 2023 року, сталася жахлива авіатроща, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Це стало трагічною втратою для всієї держави.
У роковини загибелі керівництва МВС українці вшановують пам'ять про них. До місця катастрофи люди приносять квіти та запалюють свічки, передає 24 Канал.
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Імена, які назавжди закарбовані в історії
Під час страшної авіатрощі 18 січня 2023 року загинуло керівництво МВС. Тоді країна втратила:
- міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського,
- першого заступника Євгенія Єніна,
- держсекретаря МВС Юрія Лубковича,
- провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького,
- старшого оперуповноваженого Департаменту Внутрішньої Безпеки Національної поліції України Андрія Маринченка,
- начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайла Павлушка,
- заступницю керівника Патронатної служби МВС Тетяну Шутяк.
Також під час аварії загинув увесь екіпаж вертольота ДСНС, у якому було керівництво МВС: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Окрім того, авіакатастрофа забрала життя 4 жительок Броварів: Олена та Мілана Пономаренко, Марина Грановська, Тетяна Бойченко.
У роковини страшної авіакатастрофи українці вшановують пам'ять про загиблих та приносять квіти до місця трагедії. Також там запалили свічки пам'яті.
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Люди несуть квіти до місця авіатрощі: дивіться відео
Чинний міністр МВС Ігор Клименко також вшанував пам'ять про загиблих.
Рік, як страшна авіатроща забрала життя 14 людей, 7 з яких були керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ. Це непоправна втрата для близьких. Колосальна втрата для держави. Навіки у нашій пам'яті,
– написав він.
Вшанували пам'ять і у Верховній Раді. Так, голова ВР Руслан Стефанчук у мережі опублікував щемливий допис пам'яті Дениса Монастирського.
На сторінці Верховної Ради також опублікували допис, у якому вшанували пам'ять про загиблих в авіакатастрофі 18 січня 2023 року.
Тоді раптова смерть забрала життя цілої когорти фахівців, тих, хто був безмежно відданий Україні, хто з перших днів повномасштабного вторгнення Росії залишився на робочому місці й робив усе, щоб уберегти нашу свободу та незалежність від загарбання ворогом. Ми завжди пам'ятатимемо про вас. Ваші імена назавжди закарбовані в історії нашої держави,
– мовиться у повідомленні.
Загибель керівництва МВС в авіатрощі: головне
- 18 січня 2023 року країну сколихнула страшна звістка – у Броварах розбився вертоліт, на борту якого було керівництво МВС. Усі, хто був на борту – загинули. Вертоліт впав біля дитячого садочка. Тоді загинула також одна дитина. Постраждало у той страшний день 25 осіб, серед яких – 11 дітей.
- За даними слідства, причиною авіатрощі стали відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Це стало відомо після того, як слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі й розшифрували "чорні скриньки". Окрім того, екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.
- ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС: начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, в.о. командира частини, заступнику командира з льотної підготовки, командиру авіаційної ескадрильї, начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області. Усіх їх підозрюють у відвертих порушеннях правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.