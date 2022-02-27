Авіація Повітряних Сил ЗСУ отримала від західних партнерів партію ракет класу "повітря-повітря"

27 лютого 2022 , 12:08
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Командування Повітряних Сил ЗСУ

Західні партнери продовжують надавати допомогу українській армії. Зокрема, надійшла партія ракет класу "повітря-повітря".

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Командування Повітряних Сил ЗС України. 

Читайте Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Нова партія ракет класу "повітря-повітря": що відомо 

Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить,
– йдеться у повідомленні. 

Водночас ЗСУ висловили подяку союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська. 

Нагадаємо, що раніше Україна отримала першу партію зброї від Литви. До допомоги із летальною зброєю долучаться також  Австралія, а з кулемети та пальне надасть Бельгія

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Автор: Юлія Бабич