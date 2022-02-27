Авіація Повітряних Сил ЗСУ отримала від західних партнерів партію ракет класу "повітря-повітря"
27 лютого 2022 , 12:08Читать новость на русском
Західні партнери продовжують надавати допомогу українській армії. Зокрема, надійшла партія ракет класу "повітря-повітря".
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Командування Повітряних Сил ЗС України.
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Нова партія ракет класу "повітря-повітря": що відомо
Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить,
– йдеться у повідомленні.
Водночас ЗСУ висловили подяку союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська.Нагадаємо, що раніше Україна отримала першу партію зброї від Литви. До допомоги із летальною зброєю долучаться також Австралія, а з кулемети та пальне надасть Бельгія.
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