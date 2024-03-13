Ефект "сушкопаду": у ЗСУ пояснили, чому ворог менше застосовує авіацію

На Таврійському напрямку спостерігається зниження активності ворожої авіації, яке уже встигли назвати наслідком "сушкопаду". Загалом це свідчить про ефективність української ППО.

За останні десять днів кількість авіаударів з боку окупантів на Таврійському напрямку досягла мінімуму. Про це повідомив 13 березня речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, виступаючи в ефірі Національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Як "сушкопад" вплинув на ворожу авіацію

Лиховій наголосив, що зменшення кількості авіаударів є результатом втрат російських "Сушок" та ефективної роботи української протиповітряної оборони. Він зазначив, що робота наших оборонців неба призводить до зниження ефективності сухопутного наступу ворога, оскільки підтримка з повітря стає менш значущою.

За добу ворог завдав 17 авіаударів, і це найменша цифра за останні 10 днів. Це свідчить про те, що наша ППО працює ефективно, і ворог втрачає можливість підтримувати свої сухопутні війська з повітря,

– заявив Лиховій.

Речник також повідомив, що з початку доби 13 березня сталося 38 бойових зіткнень у зоні ОСУВ "Таврія", що становить понад дві третини від загальної кількості зіткнень по всьому фронту. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій на цьому напрямку, попри зменшення авіаційної активності ворога.

Однак все ж, за словами Лиховія, зниження кількості авіаударів не лише зменшує руйнування та жертви серед цивільного населення, але й сприяє покращенню ситуації на фронті для українських захисників.

Менше знищених позицій, менше зруйнованих будинків в населених пунктах… Це комплексний процес, коли росіяни можуть повільніше наступати, їхній наступ захлинається, зокрема й через те, що в них зменшується підтримка з повітря, бо краще працює наша ППО.

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Зазначимо, що від початку лютого 2024 року російська авіація втратила понад десяток літак. Зокрема, наші Сили оборони ліквідували чимало бомбардувальників-винищувачів Су-34: