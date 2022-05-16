Авіація вдарила по переправі окупантів через Інгулець: головне про успіхи Повітряних сил за добу

Протягом доби Повітряні сили ЗСУ продовжували ефективно нищити ворогів. Зокрема, нашій авіації вдалося потужно вдарити по переправі росіян через річку Інгулець

Про це повідомили в оперативному зведенні Повітряних сил за 15 травня. Там також перерахували техніку ворога, яку вдалося знищити впродовж доби.

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Також атакували позиції, скупчення та колони

Наразі не оприлюднюють дані щодо точки переправа ворожих військ, яку атакувала українська ударна авіація. Річка Інгулець протікає на Півдні України.

Штурмовики та бомбардувальники ЗСУ також завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню їхніх військ. Атаковані були й колони ворожої техніки.

Водночас винищувачі Повітряних сил продовжують патрулювання повітряного простору України. Це необхідно, щоб не дати Росії навіть найменшого шансу контролювати наше небо.

Зенітні ракети Повітряних Сил 15 травня збили:

дві крилаті ракети;

три безпілотні літальні апарати "Орлан-10"

російський вертоліт Ка-52.

Збивали багато цілей і наші ППО

Продовжила ефективно працювати й протиповітряна оборона Сухопутних військ. Нашим захисникам у цей день вдалося збити із землі:

два вертольоти Росії – моделей Ка-52 і Мі-28;

дві крилаті ракети;

сім безпілотників.

Раніше вже показували знищення переправи ворога

14 травня стало відомо, що наші захисники розгромили війська росіян на переправі біля Білогорівки, що в Луганській області. Туди завдали кілька вкрай ефективних ударів, які не дозволили ворогові передати техніку через Сіверський Донець.



Розгром російської переправи на Луганщині / Скриншот із відео

На кадрах, які оприлюднили службовці 57 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, були не лише моменти обстрілу. Адже найефектніше там виглядало "плавання" техніки та розкиданих солдатів Росії.

Чому росіянам необхідні тимчасові переправи

Далеко не всюди, де потрібно перекидати війська, є мости. Також нерідко українська армія робить все, щоб завадити руху техніки ворога до лінії розмежування.

15 травня розповіли про одне з таких перешкоджань. Ворогу вдалося захопити мости між Рубіжним та Сєвєродонецьком. Проте наступ там не зовсім вдався, бо ЗСУ підірвали ці переправи.

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