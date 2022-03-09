Авіаудар по Чернігову, де загинули 47 людей, можна розцінювати як військовий злочин

Російські війська 3-го березня завдали авіаудару по Чернігову, внаслідок чого загинуло 47 людей. Ці дії окупантів можна розцінювати як військовий злочин.

Російська авіація використала мінімум 8 некерованих бомб

Про це йдеться у повідомленні всесвітньої правозахисної організації Amnesty International. Правозахисники заявили про це за підсумками розслідування.

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Авіаудар був завданий 3-го березня близько 12-ї години. Через бомбардування вулиць В'ячеслава Чорновола та Кругової загинули цивільні та постраждали навколишні будинки.

Ґрунтуючись на нових інтерв'ю, перевірці та аналізі відеодоказів, група кризового реагування Amnesty International дійшла висновку, що напад, швидше за все, було завдано російською авіацією за використання щонайменше вісьмох некерованих авіабомб,

– йдеться у повідомленні.

Авіаудар повинні розслідувати як воєнний злочин

Джоанна Марінер, директорка Amnesty International, заявила, що авіаудар був безжальним та невибірковим нападом на людей.

Вона сказала, що Міжнародний кримінальний суд повинен розслідувати цей авіаудар як воєнний злочин.

Більшість жертв стояли в черзі за їжею

У Amnesty International заявили, що не змогли ідентифікувати "законну військову ціль на місці удару або поблизу нього".

Повідомляється, що супутникові знімки від 28 лютого показують чергу людей біля будівлі, яка постраждала від авіаудару.

Amnesty International вважає, що більшість жертв стояли в черзі за їжею, коли вдарили ракети.

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